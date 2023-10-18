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Кулеба: США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі

20.10.2023 / 14:21
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет ATACMS Україні на постійній основі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба ствердно відповів на питання, чи означає поставка першою партії ATACMS те, що США передаватимуть їх постійно і у більшій кількості.

За словами глави українського МЗС, це прямий результат домовленостей між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом, які були досягнуті у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня.

"Якщо прочитати між рядків виступ президента Зеленського після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення…Тому дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці", – зазначив Кулеба.

Він також сподівається, що у майбутньому Україна отримає ракети ATACMS, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Кулеба, ATACMS
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