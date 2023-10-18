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Незважаючи на вторгнення росії, в Україні активно розвивається кардіохірургія

20.10.2023 / 10:12
Кардіохірургія в Україні, незважаючи на повномасштабне вторгнення росії, продовжує активно розвиватися.

Як передає кореспондентка Укрінформу, про це заявив директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова академік Василь Лазоришинець, відкриваючи XXVІІI Всеукраїнський з’їзд серцево-судинних хірургів.

За словами академіка Лазоришинця, кардіохірургічна галузь продовжує інтегруватися до світової медичної спільноти.

«Ми постійно вдосконалюємося, шукаємо нові хірургічні методи. Сьогодні неможливо лікувати пацієнтів з набутими та вродженими захворюваннями серця, з порушеннями ритму серця та іншими патологіями без кардіохірургічного втручання. Наші кардіохірурги впроваджують нові практики та інноваційні проєкти та технології», - сказав директор інституту Амосова.

Він зазначив, що через повномасштабну війну рф проти України уся система охорони здоров’я перейшла на воєнні рейки.

«Під час війни перед нами постало завдання - рятувати серця наших захисників, які отримують важкі поранення серця. Кардіохірургічні центри почали надавати високоспеціалізовану медичну допомогу військовим з бойовими травмами і пораненнями грудної клітки та серця. У нашому інституті відкрили відділення воєнної кардіохірургії. Продовжуємо місію засновника нашого інституту - Миколи Амосова, який був військовим хірургом у польовому пересувному госпіталі», - наголосив Лазоришинець.

На конференції з вітальним словом виступив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Він зазначив, що українські кардіохірурги сьогодні гідно представляють нашу країну на міжнародних конгресах.

«Неодноразово бачив, як цілий зал зарубіжних колег підіймався і аплодував після доповідей наших фахівців. Світ визнає вас як професіоналів, які виконують унікальні операції. Вдячний усім нашим лікарям, усім хто стоїть біля операційного столу, рятує життя українців», - сказав Ляшко.

Своєю чергою заступниця голови комітету, голова підкомітету з питань сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва, звертаючись до колективу інституту Амосова, наголосила, що українські лікарі надають медичну допомогу на найвищому професійному рівні.

Колектив інституту Амосова отримав також вітання відкерівника Офісу Президента Андрія Єрмака, інших відомств.

Захід присвячений 40-річчю заснування Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

Лазоришинець, кардіохірургія
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