У Раді вирішили не запроваджувати кримінальне покарання для чоловіків, які під час війни виїхали за кордон

Бо так влада зможе лише “відрізати бажання взагалі повертатися”, сказав у коментарі BBC News Ukraine представник президента в парламенті Федір Веніславський, який раніше активно виступав за покарання тих, хто залишив Україну і не повернувся під час воєнного стану.

«Я був щиро переконаний, що це може бути. Потім, коли почалася дискусія, зрозумів, що так ми лише можемо не стимулювати повернення, а й відрізати бажання взагалі повертатися в Україну», – сказав Веніславський.

Попри зміну думки, нардеп підтримує ідею перевірки ухилянтів, які змогли купити підроблені документи.

«Офіс генерального прокурора має звертатися до компетентного органу країни перебування із запитом про повернення. І тільки тоді можна говорити про якісь примусові повернення громадян. Але сподіватися, що це буде масово, немає підстав», – додав нардеп.