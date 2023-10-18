ЦНС: На ТОТ загарбники активно мобілізують місцевих чоловіків до лав своєї армії

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, на Херсонщині зафіксовані випадки вручення повісток саме на мобілізацію, після того як чоловіки на вимогу окупаційної адміністрації прийшли до фейкових військкоматів щодо уточнення даних.

При цьому "уточнити дані" мають всі чоловіки регіону.

Крім того, окупанти створили так звані "федеральні комісаріати" на ТОТ Херсонської та Запорізької областей.

"У своїх пропагандистських телеграм-каналах російські окупаційні адміністрації регулярно розміщують оголошення із вимогами до місцевого населення призовного віку та військовозобов’язаних надати особисті дані та копії документів, що посвідчують особу з подальшою постановкою на "тимчасовий облік" у новостворених "військових комісаріатах"", - зазначають в ЦНС.

За даними українського підпілля, також місцевим жителям регулярно надходять повістки із вимогами стати на "військовий облік".

Як наголошують в ЦНС, мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір москви знищити українців.