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Стало відомо, скільки військовозобовʼязаних чоловіків за час повномасштабного вторгнення були подані до розшуку

10.01.2025 / 15:23
В Україні понад 500 тисяч військовозобовʼязаних чоловіків за час повномасштабного вторгнення були подані до розшуку.

Про це повідомила представниця командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів в інтервʼю для KyivFM.

За її словами, пошуком цих громадян ТЦК не займається, цим займається Національна поліція.

"Для Національної поліції це не є єдиним обов'язком. І розшукати таку кількість людей тими засобами, обмеженими, які у них є, це теж доволі складно", - зазначила Кіндратів.

Вона додала, що оскільки у правоохоронців це не є обовʼязком, розшукати таку кількість людей складно. Тож вони намагаються залучати до цього процесу і слідчих, і оперативні групи. Люди, які перебувають у розшуку, не виходять з дому та взагалі зʼявляються на вулиці.

"Групи оповіщення, які працюють, не йдуть до когось конкретно додому, вони не розшукують. Вони бачать осіб чоловічої статі, як чітко написано в постанові, від віком від 18 до 60 років, в яких вони зобов'язані перевірити документи. Якщо на вулиці чи в іншому громадському місці, де група працює, є більша кількість там людей якогось одного віку чи одного соціального статусу, ну група оповіщення не може вибірково обирати в кого перевіряти документи, в кого ні", - зазначила представниця командування Сухопутних військ.

мобілізація, Кіндратів, розшук
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