Зеленський обговорив із Рютте закупівлю українського озброєння за данською моделлю

"Основна увага - посиленню протиповітряної оборони нашої держави та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю", - повідомив Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

За словами президента, спільним завданням партнерів є забезпечення сильної позиції України для наближення справедливого й тривалого миру. "Сьогодні обговорили також, як платформа Північноатлантичного альянсу може бути задіяна для досягнення цієї мети", - додав президент.