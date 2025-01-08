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Зеленський обговорив із Рютте закупівлю українського озброєння за данською моделлю

10.01.2025 / 09:10
У межах 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Основна увага - посиленню протиповітряної оборони нашої держави та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю", - повідомив Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

За словами президента, спільним завданням партнерів є забезпечення сильної позиції України для наближення справедливого й тривалого миру. "Сьогодні обговорили також, як платформа Північноатлантичного альянсу може бути задіяна для досягнення цієї мети", - додав президент.

Зеленський, Рютте
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