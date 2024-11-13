Зеленський наголосив на посилення оборонних можливостей України в умовах зимового періоду

Про це він повідомив у Телеграм у четвер, 5 грудня.

Зеленський наголосив на важливості запрошення України до Альянсу, а також акцентував необхідність своєчасного забезпечення українських бойових бригад боєприпасами, озброєнням і військовою технікою. Особливо він наголосив на посилення оборонних можливостей України в умовах зимового періоду, зокрема для протидії російському повітряному терору.

"Ми координуємо наші позиції задля наближення справедливого та стабільного миру", - зазначив Зеленський.

Додав, що підтримка України є критично важливою не лише для безпеки країни, а й для партнерів у Європі, адже безпека одного партнера гарантує стабільність усього регіону.