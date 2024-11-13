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30 років Будапештському меморандуму: Жодного дня цей документ не працював

06.12.2024 / 18:30
Президент Володимир Зеленський заявив, що за всі 30 років після підписання Будапештський меморандум не працював на захист України.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні.

«Сьогодні – 30 років Будапештському меморандуму. Десять років війни. Жодного дня цей документ не працював», – наголосив президент.

За його словами, тепер кожен у світі знає, що просто підпису будь-якої держави, чи то запевнень, чи обіцянок для безпеки недостатньо.

Зеленський
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