Зеленський: путіну не потрібен реальний мир

"Тисячі таких ударів, які були зроблені росією за час цієї війни, абсолютно очевидно стверджують: саме путіну не потрібен реальний мир, йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, всім іншим насильством. Тільки силою можна цьому протистояти. І тільки завдяки силі можна встановити реальний мир", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Нагадаємо, що кількість постраждалих у Запоріжжі після атаки окупантів авіаційними фугасними бомбами зросла до 19, один із них у важкому стані, також відомо про дев'ятьох загиблих.

Крім цього, внаслідок ракетного удару окупантів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області загинуло двоє людей, постраждали 19.