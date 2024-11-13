Зеленський: путіну не потрібен реальний мир

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Байден: Присутність американського контингенту в Європі має стримувати російську військову агресію
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Гербст: Деякі елементи мирного плану команди Трампа наразі не є ідеальними з точки зору України
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МО Нідерландів: росія зберігає перевагу у війні в Україні, а вибори у США роблять ситуацію ще більш невизначеною
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США запровадили санкції проти посадовців рф через злочини щодо дітей з окупованих територій України
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Блінкен про мобілізацію в Україні: На передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії
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Блінкен: Нам вдалося виділити Україні $50 млрд, які будуть переведені найближчими тижнями05.12.2024 / 09:10
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків29.11.2024 / 09:10Последние новости рубрики
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Нацбанк: Річна інфляція перевищила 10%
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Мельничук: При нарахуванні субсидії не враховуватимуться кошти від єПідтримки та Національного кешбеку
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Мінфін: У листопаді ОВДП вперше стали найбільшим джерелом фінансування держбюджету
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Заплановане підвищення тарифів автоматично призведе до збільшення витрат на виробництво товарів, - ЗМІ
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Зимовий омивач в авто: як обрати не підробку15.11.2024 / 11:43Зимовий омивач для автомобіля - це необхідний засіб для підтримки чистоти лобового скла в холодну пору року. Вибір якісного зимового омивача забезпечує хорошу видимість на дорозі, що особливо важливо під час снігопадів, дощу чи ожеледиці. Проте на ринку багато підробок, які не тільки неефективні, але й можуть пошкодити систему омивання скла або навіть викликати алергічні реакції через шкідливі компоненти. У цій статті розглянемо, як обрати якісний зимовий омивач і уникнути підробок.
Системи караоке для домашнього та професійного використання01.11.2024 / 16:55Відвідування караоке-клубів – популярна розвага, яка об’єднує людей різного віку та статусу та дає можливість виконувати свої улюблені пісні на сцені. Але почувати себе зіркою можна не лише в ресторані, але й вдома, влаштував затишний сімейний вечір, або веселу вечірку з друзями. Караоке-система буде актуальною на будь-якому заході, де люблять співати.Последние новости рубрики
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