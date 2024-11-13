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Зеленський: путіну не потрібен реальний мир

07.12.2024 / 10:10
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли Запоріжжя і Кривого Рогу, зазначивши, що володимиру путіну потрібен не мир, а можливість чинити так із будь-якою країною - бомбами й ракетами.

"Тисячі таких ударів, які були зроблені росією за час цієї війни, абсолютно очевидно стверджують: саме путіну не потрібен реальний мир, йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, всім іншим насильством. Тільки силою можна цьому протистояти. І тільки завдяки силі можна встановити реальний мир", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Нагадаємо, що кількість постраждалих у Запоріжжі після атаки окупантів авіаційними фугасними бомбами зросла до 19, один із них у важкому стані, також відомо про дев'ятьох загиблих.

Крім цього, внаслідок ракетного удару окупантів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області загинуло двоє людей, постраждали 19.

Зеленський
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