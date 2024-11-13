Гендиректор ДОТ розповів про результати розслідування щодо неякісних харчів для ЗСУ

“Всю партію (де було знайдено голку в м'ясі -ІФ-У) було відкликано. На постачальника накладено штраф. І зараз ми переглядаємо разом з нашими колегами з Міноборони та командуванням Сил логістики вимоги до м'ясної продукції з метою, щоб ще чіткіше врегулювати ті чи інші аспекти такої продукції”, - сказав він на заході “DOT. Рік реформи забезпечення” у Києві у суботу.

У рамках презентації у ДОТ показали знайдену в замороженій курятині, яку поставили військовим на сході, голку. Жумадилов наголосив, що ДОТ не замовчує проблеми, а одразу реагує.

Крім того, він нагадав про скандал із постачанням неякісних консервів до ЗСУ, вказавши, що на постачальника були накладені санкції.

“Неякісна тушонка. Як ми виявили, її було поставлено за фальсифікованими документами. Коли ми це виявили, постачальник був оштрафований з нашого боку, договір з ним був розірваний. І ми припинили його право на участь у наших торгах до одного року. Тобто, на нього були накладені санкції”, - розповів Жумаділов.

Також він заявив, що з наступного року ДОТ разом із колегами з Міноборони унеможливлює постачання тушонки за фальсифікованими документами, оскільки відстеження всіх сертифікатів, що видаються на консервовану продукцію, буде запроваджено у програмі DOT-Chain.

На початку жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про випадок постачання неякісних консервів для Збройних Сил України. Очільник “Державного оператора тилу” Арсен Жумаділов заявив, що ведеться активна робота над тим, щоб з'ясувати причину цієї ситуації.

Гендиректор ДОТ пояснив, що у Міністерстві оборони України функціонує Центральне управління контролю якості, яке відповідає за перевірку всієї продукції, зокрема м'ясних, м'ясо-рослинних та рибних консервів. Відповідальні за лабораторні дослідження служби належать Управлінню безпеки харчових продуктів, яке має мандат на контроль якості та безпеки.

Пізніше у жовтні голова Громадської ради при КМДА та член антикорупційної ради при Міноборони Геннадій Кривошея заявив, що у курятині, яку постачали українським захисникам, знайшли голки від шприців. Мабуть, м'ясо «накачували» водою для збільшення ваги. У ДОТ відповіли, що ситуація стала можливою через те, що в описах до товарів, за якими ДОТ здійснює закупівлю, немає норми щодо допустимого рівня води в м'ясі. У ДОТ заявили, що раніше вже ініціювали ці зміни та направили напрацювання до Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ. Агентство зазначило, що буде проведено розслідування.

Державний оператор тилу (ДОТ) – державне агентство, що забезпечує потреби Збройних сил України. Міністр оборони України Рустем Умєров 30 жовтня 2023 року підписав контракт та указ про призначення Арсена Жумаділова гендиректором ДП "Державний оператор тилу"