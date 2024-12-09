Українські школи отримають металодетектори

Як передає Укрінформ, про це повідомив литовський мовник LRT із посиланням на МВС Литви.

За даними відомства, вартість цієї допомоги становить майже 300 тис. євро.

Міністр внутрішніх справ країни Агне Білотайте зазначила, що кожен з наданих інструментів зміцнює стійкість українців і допомагає убезпечити цивільне населення і посадових осіб у воєнний час.

«Сто металошукачів - це сто безпечніших шкіл і тисячі безпечніших українських дітей. Міністерство внутрішніх справ разом із підпорядкованими йому службами і надалі буде всіляко підтримувати Україну», - підкреслила Білотайте.

За даними литовського МВС, з початку повномасштабної війни в Україні відомством було надано допомогу на суму понад 7 млн євро у вигляді транспортних засобів, зброї, засобів безпеки, продуктів харчування та засобів гігієни, а також гуманітарної допомоги.

На наступний рік заплановані заходи щодо технічного оснащення української поліції та посилення захисту пожежників.