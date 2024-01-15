НП: В українських школах вже у січні почнуть працювати правоохоронці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

У поліції повідомили, що з 15 січня стартувало навчання для правоохоронців, які заступатимуть на службу у закладах освіти в рамках реалізації проєкту "Офіцери служби освітньої безпеки". Потім їх замінять офіцери Служби освітньої безпеки (СОБ), які після оголошення набору пройдуть відбір та відповідну підготовку.

Офіцер СОБ - це фахівець з питань безпеки в освітньому закладі. Окрім поліцейських навичок та виконання протоколу безпеки, він матиме знання з дитячої психології, аби розуміти дітей та за потреби вчасно допомогти та вжити необхідних заходів.

У січні 402 школи, наближені до зони бойових дій та знаходяться поблизу російського та білоруського кордонів, які працюють в очному та змішаному режимі, будуть забезпечені офіцерами безпеки тимчасово з числа діючих співробітників поліції охорони, патрульної поліції та інших підрозділів Нацполіції. Зокрема, йдеться, про Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Рівненську, Сумську, Чернігівську області.

Так, правоохоронці займатимуться пропускним режимом (в багатьох школах встановлюватимуть спецрамки та металошукачі), комунікаціями з екстреними службами, викликом поліції та особистим реагуванням на правопорушення, їхнім припиненням, затриманням правопорушників.

Поліцейські нестимуть службу в такому режимі тимчасово, поки майбутні офіцери Служби освітньої безпеки після оголошення конкурсу проходитимуть відбір, навчання та підготовку.