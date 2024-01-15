Малюська: Договір про закінчення війни між Україною та рф має базуватися на Формулі миру та бути багатостороннім

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська у виступі під час четвертої зустрічі радників з питань національної безпеки з доповіддю стосовно 10-го пункту "закінчення війни" Формули миру Президента України Володимира Зеленського, інформує пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

За словами Малюськи, Україна вже неодноразово намагалася домовитися з росією про взаємні відносини та оформити відповідний міжнародний договір. Проте, як зазначає міністр, росія щоразу припиняла його виконувати й ігнорувала.

"Для нас це не вперше — це стосується як договору про спільний кордон, так і "великого" договору про дружбу та співробітництво, і Будапештського меморандуму, і Мінських домовленостей, і навіть Переяславських статей 1659 року", – цитує міністра пресслужба відомства.

Також Малюська наголосив, що "ми не можемо припуститися помилок минулого".

"Договір, яким буде підтверджено закінчення війни, має базуватися на Формулі миру, бути багатостороннім, тобто підписаним не лише Україною та рф, а й країнами-гарантами, бути комплексним та врегульовувати усі сфери, на які вплинула війна. Умови договору повинні бути чіткими та мати юридично зобов’язальний характер, а сам договір – ратифікований парламентами країн, які його підпишуть", – зауважив міністр юстиції.

У Мін’юсті нагадують, що протягом зустрічі, яка відбулася на початку грудня 2023 року в аеропорту "Бориспіль" щодо реалізації 10-го пункту Формули миру про підтвердження закінчення війни, було розпочато обговорення реалізації вказаного пункту за участю представників дипломатичного корпусу. Тоді до заходу долучилися 86 учасників: представники 83 іноземних держав і трьох міжнародних організацій.