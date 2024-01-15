Кабмін затвердив порядок перевірки військовослужбовців на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння

Відповідний порядок затверджено постановою №32 від 12 січня, передають Українськi Новини.

Огляду підлягають військовослужбовці (військовозобов’язані), щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Огляд військовослужбовців проводиться посадовою особою, уповноваженою на його проведення начальником органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах або командиром (начальником) військової частини (установи, підрозділу) ЗСУ, а також правоохоронного органу спеціального призначення з використанням спеціальних технічних засобів та тестів.

Уповноважена посадова особа, яка проводить огляд, застосовує спеціальні технічні засоби відеозапису. Матеріали відеозапису обов’язково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення. У разі неможливості застосування спеціальних технічних засобів відеозапису, такий огляд проводиться у присутності двох свідків.

Результати огляду, проведеного уповноваженою посадовою особою, зазначаються в акті огляду на стан сп’яніння.

У разі встановлення факту перебування у стані сп’яніння результати огляду, проведеного уповноваженою посадовою особою, зазначаються у протоколі про адміністративне правопорушення, до якого долучається акт огляду на стан сп’яніння.

Підтвердження стану сп’яніння за результатами огляду та згода військовослужбовця з такими результатами є підставою для його притягнення до відповідальності згідно із законом.

Військовослужбовець, який відмовився від проведення огляду уповноваженою посадовою особою з використанням спеціального технічного засобу і тесту або не висловив згоду з його результатами, направляється відповідним командиром (начальником) для проведення огляду до відповідного закладу охорони здоров’я.

У разі відмови військовослужбовця від проведення огляду в закладі охорони здоров’я уповноважена посадова особа із застосуванням технічних засобів відеозапису або у присутності двох свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, в якому зазначає ознаки сп’яніння і дії військовослужбовця щодо ухилення від огляду.

Згідно статті 266/1 Кодексу про адміністративні правопорушення (кодекс доповнено цією статтею законом від 13 грудня 2022 року) військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, а також військовослужбовці Збройних Сил України, щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають огляду на стан сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів.