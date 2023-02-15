Войти | Зарегистрироваться
08:08

четверг,
16 февраля
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

У Раді пропонують розширити перелік підстав для отримання одноразової грошової допомоги сім’ям військовослужбовців

15.02.2023 / 09:03
Народні депутати пропонують розширити перелік підстав для отримання одноразової грошової допомоги, включивши до нього випадки визнання військовослужбовця безвісти зниклим.

Відповідний законопроєкт №9008 про внесення змін до закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо призначення одноразової грошової допомоги членам сімей військовослужбовців, визнаних безвісти зниклими, зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Відповідно до законопроєкту, у разі визнання військовослужбовця у встановленому законом порядку безвісти зниклим у зв'язку з виконанням ним обов'язків військової служби у період дії воєнного тану, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється особам, які мають право на її отримання.

Ця виплата здійснюється на підставі заяви на ім'я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації) та рішення командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації) щодо виплати грошового забезпечення.

Автори законопроєкту також пропонують внести зміни до закону "Про військовий обов'язок та військову службу" й розширити формулювання "безвісти зниклий". Вважати таким військовослужбовця, який зник безвісти під час захисту Вітчизни, щодо якого понад 15 днів відсутні відомості про місце його перебування (крім самовільного відходу з військової частини або з місця служби) до визнання його в установленому порядку безвісти зниклим або померлим. Зміни до законодавства також передбачають приведення у відповідність й інших законів, зокрема "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Серед авторів законопроєкту – народні депутати Лариса Білозір (група "Довіра"), Владіслав Поляк ("За майбутнє").

військовослужбовці
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 февраля
14 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.