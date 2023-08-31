Стало відомо, які виплати встановили військовослужбовцям та правоохоронцям

2023 року змінювалися умови та категорії військових, які отримують доплати, пише Gazeta.ua.

Від лютого 2023 року виплати 30 тис. грн скасували усім, крім тих, хто виконує бойові завдання. Прийняли законопроєкт № 9342, який надавав виплати окремим категоріям військових, які виведені поза штат через лікування, а також строковикам, інструкторам, курсантам.

На доплату 30 тис. грн зможуть розраховувати ті, хто виконує спеціальні завдання і деякі правоохоронці.

Виплати можуть отримати поліцейські, які:

залучаються до виконання повноважень у місцях завдання ракетних ударів,

проходять службу в областях із певними районами ведення бойових дій (Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська),

проходять службу у громадах, що межують із районами ведення бойових дій по суші чи воді.

Доплату не отримають військовослужбовці, та правоохоронці, що перебувають в тилу і не виконують спеціальні бойові завдання.

Військові, які не мали доплати до затвердження урядової постанови, а зараз отримали на це право, повинні у вересні отримати виплати одразу за два місяці – за червень та липень.

Виплати у розмірі до 50 тис. грн можуть отримувати ті військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій), який здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань першого ешелону.

Грошову доплату у 100 тис. грн отримують за безпосередню участь у бойових діях.

Військовослужбовці та поліцейські рядового та офіцерського складу можуть отримати 100 тис. грн якщо отримали поранення, перебувають на стаціонарному лікуванні, включаючи час переміщення з одного закладу охорони здоров'я до іншого, захоплені у полон, безвісно відсутні, інтерновані у нейтральні держави або є заручниками чи перебувають у відпустці для лікування після поранення.

Члени родини загиблих внаслідок отриманого після введення воєнного стану поранення теж можуть отримати доплату.

Змінили доплати військовим під час воєнного стану, які раніше не отримували додаткових виплат, або яким виплати не передбачалися:

строковикам доплачуватимуть 6 тис. грн. За бажанням вони можуть мобілізуватися. Раніше військовослужбовці строкової служби не мали додаткової винагороди,

2350 грн доплатять курсантам які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову службу,

від 15 до 30 тис. грн складають доплати військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах.

Додаткова винагорода виплачується військовослужбовцям, які у зв'язку з пораненням, пов'язаним із захистом Батьківщини, визнані ВЛК обмежено придатними, або непридатними до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців, та зараховані у розпорядження відповідних командирів.