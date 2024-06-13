Ситник: До закінчення 2024 року ми плануємо охопити поліцейською присутністю до 2 тис. закладів освіти в Україні

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У навчаннях "Щит миру" в Молдові візьмуть участь і українські фахівці
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Трамп розкритикував масштаби підтримки України
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Президент Латвії: росія воює, щоби знищити Україну або принаймні загарбати якомога більше територій
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Салліван: Пропозиція путіна суперечить елементарному здоровому глузду
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МЗС Туреччини: Існує ризик виходу війни за межі України
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Висоцький назвав суму збитків агросектора України з початку широкомасштабного вторгнення рф
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Вloomberg: ЄБРР вивчає збільшення підтримки енергетики України
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Прем’єр Норвегії: Україні важливо розпочати ремонт електричної інфраструктури до настання зими
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МО Британії: Кошти від підвищення податків росія спрямує на покриття зростаючих витрат
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Євросоюз прискорив виробництво снарядів и хоче зрівнятися з виробничими потужностями росії
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Женская обувь для невероятного облика и удовольствия06.06.2024 / 16:36
Стильная классика – как найти вечную красоту в своем гардеробе13.05.2024 / 16:32Классический стиль позволяет самовыражаться и всегда использовать актуальную одежду, обувь и аксессуары. Можно создавать как изысканные и стильные комплекты, так и базовые повседневные образы. Классику ассоциируют с натуральными тканями, простым кроем и деликатными украшениями. Базовые цвета подходят для многих стилей. Узоры, такие как клеточка или цветы всегда остаются в моде. Цельность образа, гармоничность и отточенные линии – это и есть классика. Образ тактичен, но при этом не щепетилен к скуке: сдержанный, выдержанный, но не высокомерный. В нем чувствуются традиции, которые необходимые человеку. Классический стиль претерпел очень малые изменения за историю моды. Изменялась цветовая гамма, форма карманов, тип ткани, длина рукавов и жакетов, некоторые другие элементы, но в целом он оставался собой.
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.Последние новости рубрики
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