Ситник: До закінчення 2024 року ми плануємо охопити поліцейською присутністю до 2 тис. закладів освіти в Україні

Про це повідомила тимчасова виконувачка обов’язків начальника Управління організації служби освітньої безпеки Нацполіції Надія Ситник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

«Якщо говорити про програму шкільний офіцер поліції – це програма більш превентивного характеру, проведення просвітницьких закладів, де один шкільний офіцер поліції співпрацює з декількома закладами загальної середньої освіти. Інспектори Служби освітньої безпеки безпосередньо будуть працювати – один поліцейський з однією школою, він буде постійно там знаходитися й виконувати три основні функції: це правоохоронна, наставницька, просвітницька», - розповіла Ситник.

Вона зазначила, що функціонал інспектора Служби освітньої безпеки набагато ширший."У нас амбітні цілі до закінчення 2024 року ми плануємо охопити поліцейською присутністю до 2 тис. закладів загальної середньої освіти по всій Україні", - сказала Ситник.

На запитання, чи буде в поліцейських вогнепальна зброя: "Це поліцейські, тому вони будуть виконувати функції поліцейського і все, що необхідно для виконання покладених на них задач і функцій, вони будуть цим забезпечені".