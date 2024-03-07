Войти | Зарегистрироваться
22:20

вторник,
12 марта
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

НАЗК: Що стосується Збройних сил - це найбільший бюджет після початку війни, і корупційні ризики також зросли

11.03.2024 / 16:25
Після початку війни держава виділяє на ЗСУ найбільше бюджетних коштів – відповідно, корупційні ризики також показали зростання.

Про це розповів заступник голови НАЗК Артем Ситник у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Війна завжди вносить корективи в корупційні ризики, і у тих сферах, які в мирний час були сферами з низькими корупційними ризиками, після початку війни ситуація кардинально змінилась", - зазначив посадовець.

Він навів у приклад ситуацію із забороною перетину кордону для чоловіків – всі побачили, наскільки великим є корупційний ризик, наскільки багато порушено кримінальних справ та адміністративних проваджень щодо фактів незаконного перетину кордону.

"Ми бачимо у телеграм-каналах навіть розрахунок вартості послуг щодо перетину кордону. Тому ця сфера стала дуже корумпованою", - пояснив Ситник.

Він зауважив, що агентство проводило вивчення корупційних ризиків і давало певні рекомендації, однак уряд наразі їх всі ще не імплементував.

"Що стосується Збройних сил, то, звичайно, це найбільший бюджет після початку війни, і очевидно, що корупційні ризики також зросли. Але ми бачимо, що пріоритет – все ж таки не допустити корупційних проявів саме в цій сфері, щоб не підірвати авторитет держави, щоб не давати привід для російської пропаганди розповідати про те, що в Україні все корумповано і все розкрадається", - підкреслив заступник очільника НАЗК.

За його словами, антикорупційні правоохоронні органи працюють достатньо ефективно.

"Ми бачимо постійні гучні викриття і також намагаємося не пасти задніх. Ми проводили моніторинг способів життя багатьох військкомів. І декілька керівників обласних військкоматів були арештовані після того, як ми склали стосовно них обґрунтовані висновки щодо наявності в їх діях незаконного збагачення. Такий найяскравіший приклад, це був кейс одеського військкома", - додав Ситник.

Таким чином, органи працюють, виявляють корупцію, і на думку посадовця, все таки є певний прогрес у тому, що ці корупційні ризики будуть знижені. Тим більше, що суспільство зараз взагалі не готове відчувати якусь терпимість до корупції.

"Всі наші дослідження свідчать про те, що нетерпимість українців до корупції значно зросла після початку війни. Тому суспільство просто не пробачить тим людям, які цим займаються", - підсумував Ситник.

НАЗК, Ситник
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 марта
11 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.