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Кулеба не виключає, що ситуація в рф може змінитися під впливом подій загарбницької війни

11.03.2024 / 14:21
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не виключає, ситуація в рф може змінитися під впливом подій загарбницької війни, яку росія веде проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Elta, яке наводить Delfi.

Глава МЗС України відповів на питання, чи є ще надія, що російське суспільство може стати тим фактором "Х", який принесе зміни в рф, коли повномасштабна війна триває вже більше двох років.

"російське суспільство іноді називають суспільством рабів – вони покірно слухають все, що їм нав'язує їхній рабовласник путін. Але навіть раби бунтують. Тому я вважаю, що називати російське суспільство рабами недоречно", – вважає Кулеба.

За його словами, принаймні на сьогодні він не бачить ніякого фактора "Х", звернувши увагу на те, що росіяни "проковтнули" смерть опозиціонера Алексєя Навального.

"Але це може змінитися, якщо зміниться ситуація на фронті та всередині росії. Втім, для того, щоб Україна змінила ситуацію, нам потрібна зброя", – зауважив Кулеба.

Кулеба
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