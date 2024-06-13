Плачков розповів, скільки Україна втратила генеруючих потужностей з початку війни

Про це він повідомив в інтерв'ю проєкту HUGS.FUND, передають Українські Новини.

"Якщо на момент незалежності, в 1991 році, у нас було десь 55 ГВт (генеруючих потужностей), при тому, що Україна споживала близько 30-35 ГВт, завжди був запас міцності української енергетики до 40%. Перед початком війни було 35 ГВт, ми втратили 6 ГВт ЗАЕС, втратили 7-8 ГВт на теплових електростанціях, всі ТЕС, які на вугіллі, вони зруйновані, залишилося кілька енергоблоків, можливо максимум 1 ГВт. Каховська ГЕС, Дніпрогес, ми втратили 9-9,5 тис. ГВт, без урахування ЗАЕС", - сказав Плачков.

Він зазначив, що наразі українська генерація не може виробити стільки енергії, скільки необхідно споживачам у країні.

"Україна споживає 10-11 ГВт, взимку звичайно буде більше. Ми балансуємося за рахунок імпорту з Європи, за рахунок технічних перетоків. Але там теж обмежений обсяг в 1,7 ГВт. Коли високі температури влітку, піднімається споживання. І влітку під час підготовки до опалювального сезону ми повинні вивести енергоблоки АЕС у ремонт, тому йдуть масові відключення", - зазначив Плачков.

Він додав, що у світі немає конструкцій, які зможуть захистити енергетичні об'єкти від обстрілів, при цьому ППО є єдиним ефективним їхнім захистом.