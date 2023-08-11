Луганська ОВА: окупанти займають школи під власні потреби

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Противник продовжує використовувати заклади освіти у власних цілях. Зокрема, у населеному пункті Сєверний на півдні Луганщини будівля школи зайнята військовими РФ», - написав Лисогор.

Унаслідок цього, за його словами, освітній процес зупинено, а доступ місцевих жителів до навчального закладу заборонено.