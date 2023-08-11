Войти | Зарегистрироваться
01:46

понедельник,
14 августа
Онлайн
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Луганська ОВА: окупанти займають школи під власні потреби

13.08.2023 / 13:15
На окупованій Луганщині російські військові займають під власні потреби школи, закриваючи до них доступ місцевим жителям.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Противник продовжує використовувати заклади освіти у власних цілях. Зокрема, у населеному пункті Сєверний на півдні Луганщини будівля школи зайнята військовими РФ», - написав Лисогор.

Унаслідок цього, за його словами, освітній процес зупинено, а доступ місцевих жителів до навчального закладу заборонено.

Луганщина, Лисогор, школи
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 августа
12 августа
11 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.