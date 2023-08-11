Зеленський: Очищення української землі від російських мін має зайняти не десятиліття, а роки

"Розмінування в Україні потребує і техніки від партнерів, і дуже важливим є створення виробничої бази в Україні, щоб ми могли очистити нашу землю від російських мін. І це завдання потрібно виконати не через десятиліття, а через роки", - сказав він у відеозверненні.

За його словами, "станом на сьогодні 174 тисячі квадратних кілометрів нашої держави потенційно небезпечні через міни, що не розірвалися, через боєприпаси".

"Щодня наші фахівці виявляють сотні вибухонебезпечних предметів. Що більше в нас буде машин для розмінування, що більше буде спеціальних дронів для розмінування, то активніше ми зможемо повертати безпеку", - зазначив він.

Зеленський подякував "кожній країні, яка нам допомагає". "І хочу сьогодні окремо подякувати всім нашим фахівцям, які займаються розмінуванням. Реально працюють на землі, розміновують поля, територію, населені пункти, лінії електропередачі, об'єкти інфраструктури", - сказав він.

"За минулу добу по всій країні працювали 133 піротехнічні розрахунки. Найбільше в Херсонській, Харківській, Донецькій областях. Я дякую кожному і кожній, хто очищає українську землю від слідів російського терору", - сказав також президент.