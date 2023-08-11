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Українцям розповіли, як обміняти електронні посвідчення водія на звичайні за кордоном

12.08.2023 / 13:15
Українці, які перебувають за кордоном, можуть обміняти електронні посвідчення водія на звичайні в центрах ДП «Документ».

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС (ГСЦ), передає Укрінформ.

«Якщо людина виїхала за кордон поїздом, наприклад, і в неї є електронне посвідчення водія, яке не є дійсним за межами України, то у центрах ДП «Документ» можна обміняти таке посвідчення водія й отримати звичний пластиковий документ, який є чинним за кордоном», - повідомили у ГСЦ.

Зазначається, що за кордоном відповідний обмін здійснюється в 11 центрах ДП «Документ»: у Польщі, Словаччині, Туреччині, Чехії, Німеччині, Іспанії.

Загалом, пояснили у ГСЦ, скористатися обміном можуть усі, у кого є національне посвідчення водія, видане в Україні. Ця послуга актуальна, коли посвідчення протерміновано; водій змінює прізвище чи ім’я; пластиковий бланк затерся і написи не читаються.

 «Від початку 2023 року і до 7 серпня уже обміняно 21 475 посвідчень за кордоном. А за весь час, коли така послуга існує за межами України, уже 24 433 водії скористалися можливістю обміняти українське посвідчення водія на таке ж українське сучасного зразка», - зазначили у Головному сервісному центрі МВС.

Як наголошується, сучасне посвідчення водія, видане в Україні, є документом європейського зразка, який не треба обмінювати на національні посвідчення інших країн.

Водночас, додали у ГСЦ, відновлення втраченого посвідчення водія за кордоном поки що неможливе.

МВС, ГСЦ
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