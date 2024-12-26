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Microsoft планує витратити 80 млрд доларів на будівництво центрів обробки даних із підтримкою ШІ

05.01.2025 / 13:15
Американська корпорація Microsoft планує витратити 80 мільярдів доларів США у фінансовому 2025 році на будівництво центрів обробки даних із підтримкою штучного інтелекту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

У компанії також заявили, що більше половини з цієї суми буде витрачено на території Сполучених Штатів.

Зазначається, що 2025-й фінансовий рік Microsoft закінчується в червні.

«Сьогодні Сполучені Штати лідирують у світовій гонці штучного інтелекту завдяки інвестиціям приватного капіталу та інноваціям американських компаній будь-якого розміру, від динамічних стартапів до добре відомих підприємств. У Microsoft ми переконалися в цьому на власні очі завдяки нашому партнерству з OpenAI, а також нашим власним програмним платформам і додаткам із підтримкою ШІ»,- зазначив президент корпорації Microsoft Бред Сміт

Вклавши понад 13 мільярдів доларів у компанію OpenAI, Microsoft надає стартапу «хмарну» інфраструктуру та впроваджує її ШІ-моделі в Windows, Teams та інші свої продукти.

Доходи Microsoft від Azure та інших «хмарних» сервісів зросли на 33% у першому фінансовому кварталі, причому 12% припали на сервіси зі штучним інтелектом.

Microsoft
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