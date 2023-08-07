Веніславський: Жодних обговорень щодо проведення виборів в Україні під час воєнного стану не ведеться

Жодних дискусій чи обговорень щодо проведення виборів в Україні під час дії правового режиму воєнного стану не ведеться.

Про це заявив представник Президента у Верховній Раді, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі Укрінформу.

«Взагалі жодних дискусій не ведеться, жодної інформації про те, що хтось обговорює можливість проведення виборів, немає», - зазначив він.

Політик наголосив, що не чув, щоб серед депутатів чи представників влади обговорювалась можливість проведення виборів під час дії правового режиму воєнного стану. «Тому Рада ніяких консультацій з ЦВК не проводить, ніяких рішень не приймає та навіть не обговорює це питання», - запевнив Веніславський.

На суб'єктивне переконання Веніславського, Конституція України опосередковано не дозволяє проводити вибори під час дії правового режиму воєнного стану, але прямої заборони немає.

«Через різне розуміння та бачення юристами статті 83 Конституції щодо виборів і виникає дискусія в юридичній площині, але підстав для неї, з точки зору політичних реалій, на сьогодні немає взагалі», - сказав він.

Політик акцентував, що на жодному політичному рівні питання проведення виборів не обговорювалось, окрім заяви Голови ВР Руслана Стефанчука, який відповідав на задане йому журналістами питання про можливість проведення виборів в умовах війни.

«Він (Стефанчук – ред.) сказав з точки зору свого розуміння, що вибори можливі, я вважаю, що неможливі, але це лише дискусія», - резюмував Веніславський.