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Єрмак: Україна планує провести два саміти миру

08.08.2023 / 11:14
Україна планує провести в майбутньому два саміти миру, на одному з них мають ухвалити "формулу миру". Другий же повинен буде зафіксувати закінчення війни.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна.

В Офісі президента сподіваються провести два саміти щодо "формули миру". Один з них має відбутись на рівні лідерів держав вже цієї осені.

Єрмак пояснив, що має відбутись установчий саміт, на якому учасники мають ухвалити за основу український мирний план, щоби потім проводити окремі заходи, конференції щодо кожного з пунктів формули миру.

Крім того, в Офісі президента сподіваються і вважають реальним провести саміт на рівні лідерів держав вже цієї осені. За словами керівника Офісу президента, Україна розраховує, що до наступної зустрічі число країн-учасників може збільшитись до 60. Зокрема, хочуть доєднатись ще три африканські країни.

Вже другий саміт має зафіксувати завершення війни. На ньому має бути ухвалено міжнародний документ.

Єрмак
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