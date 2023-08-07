Зеленський: росія може залишитись без кораблів до кінця війни

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путін доручив наростити виробництво дронів-камікадзе
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В п’ятнадцяту річницю Боррель засудив окупацію росією грузинської території
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Reuters: Хакери з КНДР можуть націлитися на своїх союзників, таких як росія, у спробі отримати критичні технології
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пєсков: Наразі підстав для мирної угоди з Києвом немає
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Буданов оцінив партнерство з Болгарією
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Кулеба: Туреччина продовжить зусилля з відновлення зернової угоди
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Депутати пропонують призупинити видатки з бюджету на благоустрій, будівництво та ремонт об'єктів культури і спорту
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Шмигаль розповів, скільки Україна витрачає на армію
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Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36
Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы05.08.2023 / 16:59Садовая скамейка - простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.Последние новости рубрики
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ТОП-10 самых полезных приложений для iOS08.07.2023 / 14:58Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и важную роль в этом играют мобильные приложения. Для пользователей iOS существует огромное множество приложений, которые могут сделать их жизнь проще и интереснее. Если вы планируете купить Айфон 14 или любую другую модель из линейки Apple, эта статья будет полезной. Далее мы рассмотрим ТОП-10 самых полезных приложений для iOS.Последние новости рубрики
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