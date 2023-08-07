Зеленський: Заяви президента Бразилії стосовно "мирного" врегулювання війни в Україні не приносять спокою

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє аргентинське видання La Nación.

Він гадає, що його бразильський колега - людина з досвідом, однак голова української держави зазначив, що не зовсім розуміє "мирні" ініціативи Лули да Сілви.

"Заяви Лули зовсім не приносять спокою. Дивно говорити про безпеку росії. Тільки росія, путін і Лула говорять про безпеку росії, про гарантії, які повинні бути надані для безпеки росії", - зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що президент Бразилії має власну думку і він додав, що не обов'язково, щоб думки Бразилії збігалися з думками путіна.

"Ваша країна ні з ким не воює, і вашу країну Бразилію сьогодні набагато більше поважають у світі, ніж росію. Людей (Бразилії - ред.) поважають, поважають їхнє бачення... світу. Бразилія не агресивна, а миролюбна країна", - пояснив президент України.

Також Зеленський пояснив, що путін нічим не відрізняється від будь-якого колонізатора, він постійно бреше, постійно маніпулює, постійно дезінформує людей, він винен у вбивствах українських дітей і зґвалтуваннях жінок.

"Чому треба погоджуватися з наративами путіна? Чесно кажучи, якщо президент Лула хоче мені щось сказати, нехай він сяде (зі мною - ред.) і скаже мені", - резюмував український президент.