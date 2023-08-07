Маляр: На ТОТ збільшилась кількість випадків грубого і зневажливого ставлення росіян до місцевого населення

окупаційні війська росії намагаються загострювати суспільну напругу в окремих районах на тимчасово окупованих територіях України, щоб змусити місцеве населення виїхати на територію країни-агресора. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Зокрема, за її словами, збільшилась кількість випадків грубого і зневажливого ставлення військовослужбовців російських окупаційних військ до місцевого населення. Крім того, окупанти намагаються використовувати вимушений виїзд громадян на територію рф для власного збагачення. "Зокрема, під час перетину переселенцями блокпостів, погрожуючи зброєю, військовослужбовці зс рф, під різними приводами, вимагають віддати їм кошти та виявлені матеріальні цінності", - зазначила Маляр.