Войти | Зарегистрироваться
04:39

среда,
09 августа
Онлайн
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Маляр: На ТОТ збільшилась кількість випадків грубого і зневажливого ставлення росіян до місцевого населення

08.08.2023 / 16:25
окупаційні війська росії намагаються загострювати суспільну напругу в окремих районах на тимчасово окупованих територіях України, щоб змусити місцеве населення виїхати на територію країни-агресора.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зокрема, за її словами, збільшилась кількість випадків грубого і зневажливого ставлення військовослужбовців російських окупаційних військ до місцевого населення.

Крім того, окупанти намагаються використовувати вимушений виїзд громадян на територію рф для власного збагачення.

"Зокрема, під час перетину переселенцями блокпостів, погрожуючи зброєю, військовослужбовці зс рф, під різними приводами, вимагають віддати їм кошти та виявлені матеріальні цінності", - зазначила Маляр.

Маляр
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 августа
7 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.