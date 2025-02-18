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ДСНС розгорнула по всій Україні понад 800 пунктів незламності

18.02.2025 / 10:12
ДСНС розгорнула по всій Україні понад 800 пунктів незламності
Державна служба з надзвичайних ситуацій на сьогодні розгорнула по всій Україні понад 800 пунктів незламності.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова ДСНС Андрій Даник.

«Загалом у державі розгорнуто понад 8 тисяч пунктів незламності, з яких понад 800 – від ДСНС. Із них 761 – це стаціонарні пункти на базі підрозділів та 42 – мобільні на базі наметів ДСНС. До пунктів незламності рятувальної служби від початку широкомасштабного вторгнення рф звернулися понад 670 тисяч громадян», - розповів Даник.

За його словами, такі осередки стають дуже затребуваними, коли відбуваються удари ворога або аварійні чи планові відключення електрики.

«Коли ми бачимо, що ворог уражає той чи інший об’єкт, ми розгортаємо швидкі мобільні пункти надання допомоги, які є пунктами незламності, саме в тих місцях, де це потрібно», - уточнив голова ДСНС.

ДСНС, Даник
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