Войти | Зарегистрироваться
21:13

вторник,
18 февраля
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

ДСНС: З початку повномасштабної війни в Україні загинули 100 рятувальників

18.02.2025 / 12:16
З початку повномасштабної війни в Україні загинули 100 рятувальників, а ще 430 отримали поранення.

Про це в інтерв’ю інформагентству "Укрінформ" розповів Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник.

Найбільше загинуло саперів.

"Мінно-вибухові травми мають дуже важкі наслідки, і відновлення після таких поранень дуже складне, довготривале та дороговартісне", – наголосив Голова Служби.

У ДСНС розказали, що крім прямої професійної діяльності сапери мають передавати досвід молодими офіцерам та сержантам.

ДСНС, Даник
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 февраля
17 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.