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Зеленський заборонив призначати військових медиків на посади, не пов'язані з медичною практикою

06.12.2024 / 09:10
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), в якому, зокрема, передбачено заборону на призначення військових медиків без їхнього бажання на посади, не пов'язані з медичною практикою, і запропоновано опрацювати механізм бронювання цивільних медиків.

Відповідний указ №817/2024 про введення в дію рішення РНБО про протидію загрозам національній безпеці України у сфері охорони здоров'я в особливий період від 5 грудня 2024 р. оприлюднено на сайті глави держави.

Кабінету Міністрів України доручено розробити в місячний строк нормативно-правове регулювання заборони на "призначення осіб з медичною освітою на посади військової служби, що безпосередньо не пов’язані з медичною практикою (службою), крім випадків, коли це призначення відбувається за власним бажанням такої особи".

У ті самі строки Кабмін має переглянути умови бронювання для "військовозобов'язаних медичних працівників, фахівців з реабілітації та інших працівників сфери охорони здоров'я щодо зняття обмежень щодо кількості (у відсотках) військовозобов’язаних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи, незалежно від військово-облікової спеціальності".

Також КМУ має встановити обов'язки для обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій погоджувати з відповідними центральними органами виконавчої влади критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які "є критично важливими для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період".

РНБО, Зеленський
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