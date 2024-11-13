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Миколаївська ОВА: Про можливий штурм правого берега Дніпра було відомо ще чотири місяці тому

06.12.2024 / 10:12
Про можливий штурм правого берега Дніпра ЗСУ було відомо ще чотири місяці тому, ми готові і будемо реагувати відповідно до ситуації.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Про те, що російські війська готуються до можливого штурму правого берега Дніпра, ми знали ще 4 місяці тому і готувалися. Військові теж усе розуміють. Будемо реагувати відповідно до ситуації", - сказав Кім.

Він додав, що наразі невідомо, це відволікаючий маневр, чи ні. Але це неважливо, бо реакція буде відповідною. "Ситуація складна, але контрольована", - наголосив очільник ОВА.

Кім, Миколаївська ОВА
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