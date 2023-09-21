Кім: В Криму до партизанського руху доєднується все більше молоді

Про це заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН з посиланням на Media Center Ukraine.

«Партизанський рух зростає, люди починають розуміти, що росіяни їх обманули. І все більше й більше контактують з українським збройними силами щодо надання інформації та допомоги. Це стосується перш за все молоді, яка активно бере участь. В принципі ситуація змінюється на краще. Тому ефективність роботи партизанського руху в тому числі на території Криму зросла. І ви можете бачити, що деякі відпрацювання безпосередньо пов’язані з партизанським рухом», – зазначив Віталій Кім.