Гроссі розповів, скільки обладнання передало МАГАТЕ Україні

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив генеральний секретар МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі у своїй заяві на 67-й черговій сесії генеральної конференції МАГАТЕ, яка розпочалася у понеділок у Відні.

"Загалом, з початку війни було здійснено понад 20 поставок обладнання, пов'язаного з ядерною та фізичною безпекою, різним організаціям в Україні", - сказав він.

У своєму виступі Гроссі нагадав присутнім, що МАГАТЕ встановило постійну присутність на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції. Крім того, згодом було встановлено постійну присутність і на інших чотирьох атомних електростанціях України.

"Станом на 31 серпня, в рамках постійної присутності на всіх п'яти ядерних майданчиках в Україні було розгорнуто 53 місії, до складу яких увійшли 116 співробітників Агентства. Минулого року 10 ротацій експертів МАГАТЕ з безпеки перетнули лінію фронту, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію", - повідомив гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, поблизу ЗАЕС спостерігається військова активність, що викликає занепокоєння щодо ядерної безпеки на станції. Після руйнування росіянами Каховської дамби МАГАТЕ також стежить за наслідками цього акту на безпеку Запорізької АЕС та зусиллями, які докладаються для забезпечення достатньої кількості охолоджувальної води для шести енергоблоків.

"Було вжито заходів для стабілізації водних ресурсів станції. Наразі їх вистачить на кілька місяців для забезпечення потреб в охолодженні за нинішніх умов. Однак проблеми, з якими стикається об'єкт у цьому відношенні, ще більше погіршують загальну нестабільну ситуацію з ядерною та фізичною безпекою на цьому об'єкті", - повідомив Гроссі.

Він додав, що у червні було оголошено про нову програму допомоги Херсонській області (ISAMKO). Вона спрямована на подолання негативних середньо- та довгострокових екологічних, соціальних та економічних наслідків повені, спричиненої руйнуванням Каховської дамби.

25-29 вересня у Віденському міжнародному центрі проходить 67-ма чергова сесія генеральної конференції МАГАТЕ, під час якої високопосадовці та представники держав - членів агентства розглянуть низку питань, у т.ч. питання ядерної та фізичної безпеки в Україні.