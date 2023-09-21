Стефанчук щодо заборони УПЦ (мп): Мені здається, що поки немає 226 голосів

Про це розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту. Виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити російську федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально", - сказав спікер Верховної Ради.

За його словами, з цього питання поки що тривають дискусії всередині різних фракцій парламенту, у тому числі, серед тих, що позиціонують себе як "патріотичні".

"Я дуже хочу вірити в те, що я побачу 226 голосів. Але поки йде внутрішня дискусія, тому що дискусія проходить не тільки всередині "Слуги Народу", а проходить у тому числі в межах інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні", - підкреслив Стефанчук.

При цьому голова Верховної Ради наголосив, що порядок денний формує не він, а погоджувальна рада, тож і законопроєкт щодо заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату на голосування має виставлятися теж за рішенням цього органу.

"Я, як голова Верховної Ради, не впливаю на порядок денний. Порядок денний формується виключно погоджувальною радою. Але ще раз говорю, що парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно", - пояснив Руслан Стефанчук.

Зазначимо, в січні Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371"Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", яким пропонує унеможливити діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Голова парламенту Руслан Стефанчук у кінці квітня заявляв, що Верховна Рада найближчим часом розгляне в першому читанні законопроект про заборону релігійних організацій, які пов’язані з російською церквою.