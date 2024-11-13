Войти | Зарегистрироваться
22:58

пятница,
06 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Кабмін продовжив на два роки дію проєкту "єЧерга"

06.12.2024 / 11:14
Кабінет міністрів схвалив постанову про продовження експериментального проєкту "єЧерга" для бронювання часу перетину кордону. Він діятиме ще два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що новий експериментальний проєкт зосередиться на масштабуванні системи для всіх видів транспортних засобів, удосконаленні питання пріоритетного проїзду через кордон та автоматичній верифікації низки інформації, що має бути наявна в перевізника.

Реалізація нового експерименту є логічним продовженням попередньої його ітерації. Зокрема, у рамках нового проєкту заплановано:

  • масштабувати послугу на всі види транспортних засобів, що перетинають кордон (легкові автомобілі, вантажівки менше ніж 7,5 тонн);
  • провести інтеграцію з відповідними системами для забезпечення пріоритету в черзі відповідно до Конвеції про спільний транзит (T1), компаній, що експортують товари відповідно до системи МДП або ж мають статус авторизованого економічного;
  • забезпечити автоматичну перевірку низки інформації на момент реєстрації в системі, наприклад наявність страхового поліса ("зеленої картки").

У відомстві зазначили, що оновлений проєкт має на меті суттєво розширити функціонал системи "єЧерга" та модернізувати її.

єЧерга
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 декабря
5 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.