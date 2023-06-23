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Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежну підготовку бомбосховищ

27.06.2023 / 18:30
Рада національної безпеки і оборони України визнала незадовільною готовність укриттів у 11 містах та кількох областях. У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежну підготовку бомбосховищ.

Глава держави указом №353 ввів у дію рішення РНБО від 23 червня про результати обстежень обʼєктів фонду захисних споруд.

Рада нацбезпеки визнала незадовільним забезпечення готовності укриттів у: Запорізькій та Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, в столиці Києві, в Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, а також Білій Церкві.

Кабінет міністрів, обласні, Київська міська військова адміністрації, органи місцевого самоврядування мають невідкладно притягнути до дисциплінарної відповідальності чиновників, які відповідають за утримання та експлуатацію укриттів.

Апарат РНБО очікує на інформацію про результати до 30 червня цього року.

Посилення кримінальної відповідальності та інші ініціативи

Кабінет міністрів повинен внести до Верховної Ради низку законодавчих ініціатив. Міністрам доручено запропонувати зміни:

  • до Кримінального кодексу – щодо посилення кримінальної відповідальності посадових осіб за неналежне утримання, експлуатацію укриттів, а також за відсутність безперешкодного цілодобового доступу громадян до цих обʼєктів;
  • до Кодексу України про адміністративні правопорушення – про посилення відповідальності посадових осіб, балансоутримувачів та власників бомбосховищ за їх неналежне утримання, а також за недопуск туди громадян під час повітряної тривоги;
  • до Закону Про відповідальність за правопорушення в сфері містобудівної діяльності – про встановлення покарання за неналежне проєктування та будівництво укриттів.

Також очікуються зміни, згідно з якими працівники Національної поліції, ДСНС зможуть притягнути до відповідальності балансоутримувачів та власників укриттів.

Забудовників хочуть зобов’язати під час будівництва житлових будинків, закладів освіти та інших будівель соціальної інфраструктури планувати підземні захисні споруди.

Ці ініціативи мають надійти до парламенту до 31 липня 2023 року.

РНБО, Зеленський, сховища
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