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Зеленський схвалив рішення РНБО щодо звільнення всіх керівників обласних військкоматів

18.08.2023 / 16:25
17 серпня президент Володимир Зеленський схвалив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає звільнення всіх керівників обласних військкоматів. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2023 року "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України"", - йдеться в повідомленні.

Згідно з указом, контроль за виконанням даного рішення покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

РНБО, Зеленський
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