Зеленський схвалив рішення РНБО щодо звільнення всіх керівників обласних військкоматів

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2023 року "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України"", - йдеться в повідомленні.

Згідно з указом, контроль за виконанням даного рішення покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.