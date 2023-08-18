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Стефанішина: Переговори про вступ до Європейського Союзу почнуться цього року

18.08.2023 / 17:27
Україна до жовтня не виконає на 100% усі сім критеріїв Європейської комісії, однак переговори про вступ до Європейського Союзу почнуться.

Про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції.

"У жовтні ми не почуємо, що всі сім вимог виконані нами на 100%, адже це масштабна робота, яка займе роки", – сказала урядовець.

Водночас до жовтня Україна ухвалить "усі узгоджені законодавчі та інституційні зміни".

Під час виконання деяких реформ, зокрема, антикорупційної, "у нас виникають нові задачі, наприклад – повноцінне виконання антикорупційної програми", сказала віцепрем'єрка.

"Наше завдання – щоб ці нові завдання не ставали умовою (для початку переговорів. – Gazeta.ua)", – заявила Ольга Стефанішина.

Урядовець переконана, що Україна виконає умову про відновлення публічного електронного декларування.

Зауважила, що політичне рішення про початок переговорів про членство України в ЄС ухвалять. Ольга Стефанішина вважає грудень "останньою нагодою для ухвалення політичного рішення про початок переговорів".

Стефанішина
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