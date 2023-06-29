Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо посилення кримінальної відповідальності за корупцію у судах

Відповідний указ оприлюднено №359 на сайті глави держави.

https://interfax.com.ua/news/general/920178.html

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 23 червня 2023 року "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції в системі правосуддя" (додається)", - сказано у тексті указу.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У рішенні зазначається, що РНБО ухвалила звернутися до суб'єктів права законодавчої ініціативи щодо необхідності розгляду питання внесення наступних змін:

- до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

- до Кримінального процесуального кодексу щодо посилення ролі інституту суду присяжних та розширення випадків його застосування.

- до законів України "Про судоустрій та статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя".

Також зазначається, що РНБО рекомендує Верховній Раді прискорити ухвалення проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (реєстр. № 9261).

Крім того, РНБО закликає Раду ухвалити законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України (№9322).

У свою чергу Кабінету Міністрів підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного суду України.

Також розглянути та вирішити питання утворення в Україні суду з компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій, зазначено у тексті рішення.