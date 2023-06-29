Войти | Зарегистрироваться
11:41

воскресенье,
02 июля
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо посилення кримінальної відповідальності за корупцію у судах

01.07.2023 / 10:15
Президент України Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо посилення кримінальної відповідальності за корупцію у сфері правосуддя.

Відповідний указ оприлюднено №359 на сайті глави держави.

https://interfax.com.ua/news/general/920178.html

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 23 червня 2023 року "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції в системі правосуддя" (додається)", - сказано у тексті указу.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У рішенні зазначається, що РНБО ухвалила звернутися до суб'єктів права законодавчої ініціативи щодо необхідності розгляду питання внесення наступних змін:

  • - до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.
  • - до Кримінального процесуального кодексу щодо посилення ролі інституту суду присяжних та розширення випадків його застосування.
  • - до законів України "Про судоустрій та статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя".

Також зазначається, що РНБО рекомендує Верховній Раді прискорити ухвалення проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (реєстр. № 9261).

Крім того, РНБО закликає Раду ухвалити законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України (№9322).

У свою чергу Кабінету Міністрів підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного суду України.

Також розглянути та вирішити питання утворення в Україні суду з компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій, зазначено у тексті рішення.

РНБО, Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 июля
1 июля
30 июня
29 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.