Войти | Зарегистрироваться
11:41

воскресенье,
02 июля
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

ISW: Не можна виключати можливі російські плани саботажу на ЗАЕС

01.07.2023 / 16:25
росіяни, скоріше за все, не стануть навмисно створювати аварію на Запорізькій АЕС, адже не зможуть контролювати її наслідки. Однак, досвід з Каховською ГЕС показує, що окупанти можуть вдатися і до такого теракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, наслідки від теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для ЗСУ, тому рф, ймовірно, продовжить політику погроз ядерною катастрофою.

"Однак ймовірне руйнування росією греблі Каховської ГЕС також негативно позначилося на російських силах, і не можна виключати можливі російські плани саботажу на ЗАЕС", - зазначили в ISW.

Згідно до аналізу Інституту, в разі теракту рф може вдатись до трьох сценаріїв:

Скинути опромінену воду із ЗАЕС до Каховського водосховища, щоб перешкодити українському переходу через вже значною мірою осушене водосховище.

Створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України, хоча реактори спроектовані таким чином, щоб це було важко зробити.

Спричинити аварію з невеликим радіусом, щоб запобігти наступу ЗСУ поблизу самої ЗАЕС.

"Жоден з цих варіантів не дає більшої військової вигоди для російських військ, ніж можливі наслідки, які вони можуть створити", - підкреслили аналітики.

Крім цього, рф вдається до звичної політики звинувачення України у своїх намірах. Так в ISW прокоментували слова глави мзс рф марії захарової, яка заявила про нібито підготовку України до атаки на ЗАЕС.

"Абсурдні міркування захарової типові для інформаційних операцій кремля про нібито загрози безпеці ЗАЕС. кремль регулярно вдавався до загроз ядерної ескалації і попереджав про загрози для ЗАЕС, створені здебільшого росією, у спробах чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії та запобігла подальшій підтримці України Заходом", - зазначили в ISW.

У підсумку, аналітики зазначають, що створення загрози аварії на ЗАЕС може використовуватись росією для залякування України з метою зупинити контрнаступ на півдні, а також для тиску на Захід перед самітом НАТО у Вільнюсі.

ISW, ЗАЕС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 июля
1 июля
30 июня
29 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.