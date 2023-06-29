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Федоров: Перегляд фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу прокачає скіли українців з англійської

03.07.2023 / 09:10
Віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що поступове впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф.

"Поступове впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф. З'являться більше топових українських стрічок, а режисери та актори зможуть продемонструвати свій максимум. Український кінематограф залучатиме більше інвестицій. У майбутньому це створить новий бум в індустрії українських фільмів. Також перегляд фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу прокачає скіли українців з англійської", - написав Федоров у Facebook.

За його словами, значна кількість країн показують кіно англійською мовою із субтитрами, і Україна об'єднує найуспішніші світові кейси, щоб кожен громадянин вивчив англійську мову.

"Дубляж переходитиме у сферу стримінгових компаній. За час повномасштабного вторгнення ринок українського дубляжу зріс. На Netflix з'явилося безліч контенту, дубльованого українською мовою українськими акторами. І ця тенденція триватиме", - вважає віцепрем'єр.

Нагадаємо, 28 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №9432, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

Законопроєкт серед іншого передбачає, що норма про демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами запроваджуватиметься поступово з 2025 по 2027 роки. Також визначено, що через чотири роки після скасування воєнного стану в закладах охорони здоров'я повинні будуть обслуговувати іноземців англійською мовою або через перекладача. Крім того, норми дублювання інформації та обслуговування іноземців у сфері транспорту англійською мовою набувають чинності за два роки після набуття чинності самого закону, а надання екстреної допомоги іноземцям здійснюватиметься англійською мовою за чотири роки після припинення воєнного стану. Серед іншого, використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку та вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в дитсадках здійснюватиметься з 1 вересня 2026 року.

Громадянська спільнота "Мова об'єднує" вимагає вилучити із законопроєкту про застосування англійської мови в Україні всі зміни, що стосуються кіно та телебачення.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що надання громадянину України поза його волею інформації іншою мовою, крім державної, є порушенням його прав.

Федоров
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