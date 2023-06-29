Кулеба: Західні лідери бачать наше членство в НАТО як шлях до нової війни, а насправді це шлях до миру

Про це в інтерв’ю німецьким виданням Bild, Welt і Politico заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

«Перша помилка полягає в тому, що лідери бачать наше членство в НАТО як шлях до нової війни. Насправді це шлях до миру. Коли ми станемо членом НАТО, росія більше ніколи не наважиться напасти на нас», - заявив глава українського МЗС.

Він також навів інший аргумент на користь вступу України до Альянсу, який полягає в тому, що українська армія допомагатиме на східному його фланзі державам, які виявлять бажання посилити свою оборону проти російської загрози.

«Ми переберемо на себе частину цього тягаря. Там будуть стояти не німецькі бригади, а українські», - зазначив дипломат.

Він підкреслив, що в Києві не говорять про те, щоб Україна стала членом НАТО негайно, поки точиться війна.

«Але, звісно, для Європи після війни буде самогубством не прийняти Україну. Це єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного регіону», - сказав очільник МЗС України.

Кулеба закликав німецьких політиків не повторювати помилку, яку зробила ексканцлерка ФРН Ангела Меркель у Бухаресті в 2008 році, коли різко виступила проти будь-якого прогресу на шляху до членства України в НАТО. Це рішення, підкреслив він, відкрило путіну можливість вторгнутися до Грузії та продовжити свою дестабілізуючу діяльність у регіоні, зрештою незаконно анексувавши Крим. Якби Україна була прийнята в НАТО до 2014 року, не було б незаконної анексії Криму, не було б війни на Донбасі, не було б широкомасштабного вторгнення, переконаний міністр.

Коментуючи нещодавню невдалу спробу путчу в росії, він зазначив, що путін відчайдушно намагається представити себе сильним лідером, тому що пригожин виявив свою слабкість. Але «угода», яку він уклав з пригожиним, показала, що він не здатний відповісти на реальний тиск. Партнери України також повинні засвоїти цей урок: путін не може ескалувати, коли на нього справді тиснуть. Тому настав час запросити Україну в НАТО, підсумував український дипломат.

Кулеба назвав основні труднощі, з якими українська армія стикається в ході наступу: заміновані території (тому «нашим бійцям доводиться проповзати 200-300 метрів на день, щоб звільнити коридор для наступаючих військ»); укріплені бетоном і сталлю російські лінії оборони; домінування росії в повітрі.

«Ми розуміємо, що коментаторів багато. Як у футболі, де всі знають, як грати, пасувати чи вести по-іншому. Але для нас це щоденні зусилля ціною людських життів. Найголовніше, що попри все ми досягаємо просування», - відповів Кулеба критикам нібито повільних темпів українського наступу. Він визнав, що російська армія «шукає способів здивувати», що масованим застосуванням ударних вертольотів і авіації їм вдалося уразити українські сили контрнаступу, але це не означає, що військове керівництво недооцінює противника.