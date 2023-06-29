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ЦНС: російська влада втрачає довіру до колаборантів і людей, які зрадили Україну

03.07.2023 / 11:14
російська влада втрачає довіру до колаборантів і людей, які зрадили Україну, тому не говорить їм про місцерозташування своїх військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними ЦНС, російським військовим категорично заборонили узгоджувати місця свого розташування з колаборантами з окупаційних адміністрацій. Це робиться для того, щоб уникнути витоку інформації.

Окрім цього рф посилює контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях.

"Особлива увага приділяється тому, щоб місцеві колаборанти не володіли інформацією про розташування російських військ", - сказано у повідомленні.

Як з'ясувалось, росіянам заборонено не лише узгоджувати з окупаційними адміністраціями місце розташування військових, але й залучати цивільних до проведення робіт з облаштування командних пунктів.

Раніше ми повідомляли, що в окупації цивільні не мають доступу до ліків першої необхідності. Українцям, які відмовились від російського паспорта, відмовляють в медичній допомозі.

Згідно з даними ЦНС, в окупації також відзначаються:

  • відсутність товарів для дітей;
  • постійні перебої в постачанні електроенергії та природного газу;
  • дефіцит фахових кадрів в органах окупаційної адміністрації.
ЦНС
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