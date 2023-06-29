Войти | Зарегистрироваться
14:17

вторник,
04 июля
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

ISW: російське командування можуть вивести війська з півдня України для утримання лінії фронту в районі Бахмута

03.07.2023 / 12:16
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російське командування може прийняти рішення про виведення військ з півдня України для утримання лінії фронту в районі Бахмута Донецької області.

Про це йдеться у звіті, який опубліковано на сайті на ISW.

Посилаючись на заяви речника Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого, експерти ISW вважають, що російське командування, ймовірно, реагує на дії українських військових у районі Бахмута.

За останній час окупанти перекинули в район міста з інших ділянок фронту кілька підрозділів Повітряно-десантних військ (ПДВ).

Так, на опублікованому 30 червня в мережі відео виявилося, що 137-й гвардійський полк 106-ї дивізії ПДВ перебуває в районі Роздолівки, що за 18 кілометрів на північ від Бахмута.

А за інформацією від низки російських блогерів, на Бахмутському напрямку також діють підрозділи 98-ї дивізії ПДВ.

У ISW додали, що раніше на цій ділянці фронту також спостерігалися інші підрозділи зі складу ВДВ рф.

Аналітики вважають, що якщо підкріплень, які російське командування направило до Бахмута, виявиться недостатньо для утримання раніше захоплених територій, перед противником постане важкий вибір. Йому доведеться або ризикувати створенням вразливих зон у Херсонській або Луганській областях, або почати виведення військ із півдня України.

Бахмут, ISW
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 июля
3 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.