ISW: російське командування можуть вивести війська з півдня України для утримання лінії фронту в районі Бахмута

Про це йдеться у звіті, який опубліковано на сайті на ISW.

Посилаючись на заяви речника Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого, експерти ISW вважають, що російське командування, ймовірно, реагує на дії українських військових у районі Бахмута.

За останній час окупанти перекинули в район міста з інших ділянок фронту кілька підрозділів Повітряно-десантних військ (ПДВ).

Так, на опублікованому 30 червня в мережі відео виявилося, що 137-й гвардійський полк 106-ї дивізії ПДВ перебуває в районі Роздолівки, що за 18 кілометрів на північ від Бахмута.

А за інформацією від низки російських блогерів, на Бахмутському напрямку також діють підрозділи 98-ї дивізії ПДВ.

У ISW додали, що раніше на цій ділянці фронту також спостерігалися інші підрозділи зі складу ВДВ рф.

Аналітики вважають, що якщо підкріплень, які російське командування направило до Бахмута, виявиться недостатньо для утримання раніше захоплених територій, перед противником постане важкий вибір. Йому доведеться або ризикувати створенням вразливих зон у Херсонській або Луганській областях, або почати виведення військ із півдня України.