Буданов прокоментував свою “загибель” рядками із пісні Алкоголізм гурту ТІК

Він вважає, що в цих чутках немає логіки.

Журналістка Суспільного запитала головного розвідника України, як він пережив свою “загибель”, про яку так активно писали російські пропагандисти.

“Ну де можна знайти логіку? Немає логіки в діяннях алкоголіка — є такий вислів. А тут ще й наркомани, то що скажеш”, — сказав Буданов, пояснюючи, чому у росії запустили цей фейк.

Він процитував рядок із пісні Алкоголізм гурту ТІК, де співається: “Немає логіки в діяннях алкоголіка, горілка і пиво тихо роблять своє диво”.

Нагадаємо, раніше в ГУР заявляли, що Кирило Буданов зі сміхом реагує на фейки російської пропаганди про свою “смерть”.

роспропаганда запустила фейк про те, що нібито 29 травня ракета влучила в будівлю ГУР, що призвело до “серйозного поранення” глави української розвідки. Також росіяни вигадали, що його “вивезли гелікоптером на військову базу в польському Жешуві, туди за ним спеціально прилітав евакуаційний американський борт, який доправив до Німеччини”.