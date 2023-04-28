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У МОЗ розповіли, як дистанційно отримати електронний рецепт на ліки

29.04.2023 / 13:15
Для того, щоб лікар надав електронний рецепт на ліки дистанційно, в ЕСОЗ має бути зафіксований діагноз пацієнта та призначення лікаря.

Про це йдеться у роз'ясненні МОЗ, передає Укрінформ.

Як зазначають у міністерстві, отримати електронний рецепт дистанційно можливо у разі лікування хронічних захворювань, тривалого лікування або, наприклад, у випадку рецидивних захворювань.

Для отримання е-рецепта та ліків за ним:

- Передусім у системі обовʼязково має бути зафіксований ваш діагноз та призначення вашого особистого лікаря.

- Обговоріть із лікарем можливість дистанційного виписування е-рецепта та формат комунікації, зручний для вас обох. За нагоди перевірте, щоби у вашій електронній медичній картці був вказаний ваш актуальний номер телефону.

- Сконтактуйте з лікарем в узгоджений час та спосіб. Це може бути робочий телефон лікаря, електронна пошта чи будь-який зручний месенджер.

- Коли лікар сформує е-рецепт, ви отримаєте СМС-повідомлення з номером рецепта та кодом його погашення.

- Оберіть аптеку, яка відпускає ліки за е-рецептом.

- В аптеці назвіть фармацевту номер та код погашення рецепта. Після цього ви можете обрати лікарський засіб за діючою речовиною, яку вам призначив лікар.

У МОЗ наголошують, що існують препарати (наприклад, антибіотики), які згідно з протоколами лікування можуть призначатися виключно на очному прийомі та після проведення відповідних обстежень. Тому не треба нехтувати регулярними обстеженнями для контролю показників здоровʼя.

рецепт, МОЗ, ліки
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