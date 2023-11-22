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В українських аптеках немає ліків: Ворожа пропаганда поширює новий фейк

22.11.2023 / 18:30
Війна триває не лише на фронті, а ще й в інформаційному просторі. Ворожа пропаганда вже поширювала міфи про бойових комарів та гусей, біолабораторії, де проходять експерименти на людях і тваринах, фейки про спалахи холери, карантин і блокпости по всій країні через “поширення” гепатиту А.

Чергова дезінформація — в аптеках немає ліків. Така спам-розсилка надійшла на електронні адреси українців.

Офіційно доведено, що жодного дефіциту ліків в Україні немає. Українці мають доступ до оригінальних препаратів та якісних генеричних лікарських засобів в аптечних мережах та медзакладах, де сформовано необхідний запас ліків.

Інформація, яку поширюють росіяни та поради користуватися замість лікарських засобів доказової медицини лише народними — нісенітниця.

Одне з головних завдань кожного українця — вміти виявляти інформаційний вплив, ІПСО та протистояти ним. Саме тому  варто довіряти лише офіційним джерелам.

Про всі важливі зміни МОЗ повідомляє на офіційному сайті, а також на сторінках у Фейсбук та телеграм.

МОЗ, ліки, дезінформація
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