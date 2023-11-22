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Майже половина українців вважають, що після деокупації Крим повинен мати автономію

23.11.2023 / 10:12
Більшість громадян України вважають, що Крим після деокупації повинен мати автономію: кримськотатарську (17% опитаних) або як це було до 2014 року (47%).

Про це свідчать результати опитування "Реінтеграція та соціальна згуртованість", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення ГО "Школа політичної аналітики" 10-14 жовтня, яке презентували в Укрінформі.

За даними опитування, 47% респондентів вважають, що після відновлення української влади на півострові Крим повинен мати автономію, як це було до окупації. 32% дотримуються думки, що територія півострова має бути звичайною областю без особливого статусу, а 17% виступають за надання Криму статусу кримськотатарської автономії.

При цьому, якщо взяти до уваги регіональний розподіл думок, то підтримка кримськотатарської автономії варіює від 9% на Донбасі до 30% у Києві.

Як зазначив на презентації аналітик Школи політичної аналітики НаУКМА Антон Суслов, залишення Криму такого самого статусу, як до окупації, за що виступає майже половина опитаних, свідчить про те, що люди бояться змін, а почасти і не дуже розуміють, для чого така дискусія потрібна. Він вважає, що така ситуація, а також різниця у поглядах у регіональному розрізі на статус Криму потребує від влади і громадських організацій додаткової комунікації і роз'яснення для суспільства.

Опитування також показало, що 60% респондентів схвально ставляться до того, аби кримські татари мали окреме представництво (квоту) в місцевій раді Криму.

Як розповіли організатори опитування, аудиторією, яка взяла участь в опитуванні, є населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом поселення. Загалом було опитань 2000 респондентів методом СATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

Крим, опитування
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